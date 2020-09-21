Вбивство двох підлітків у Золочеві: журналісти підозрюють правоохоронців та наркоторговців (відео)

Жахливе вбивство закоханої пари підлітків — Юрка та Насті, за офіційною версією слідства, сталося 15 березня 2020 року у с. Підгірці на Львівщині. Однак до цієї моторошної трагедії є дуже багато запитань, а самі батьки дітей не вірять у версію правоохоронних органів та вважають їх самих причетними до злочину.

Журналісти програми “Гучна справа” на ТРК “Україна” поспілкувалися із очевидцями, підозрюваними та родичами загиблих, аби зрозуміти хто ж причетний до смерті закоханої пари підлітків із Золочева, передає 032.ua. У розмові з мамою загиблої дівчини — Мартою Думащин з’ясувалося, що діти пішли з будинку Юрка 15 березня рано вранці і з того часу більше не виходили на зв’язок. У той же ж день мама Насті пішла у поліцію, щоб повідомити про зникнення доньки з її хлопцем, але з її слів, правоохоронці лише посміялися та сказали, що діти ще повернуться.

Упродовж наступних двох днів батьки шукали їх по усьому місту: чекали на кожну маршрутку та електричку зі Львова у надії побачити Юрка та Настю живими. Так тривало кілька днів, поки у вівторок 17 березня бабуся зниклого Юрія не знайшла першу записку від дітей на кухні під дощечкою з текстом: “Якщо ми не повернемося до 7 вечора, то ми законсервовані”. Іншу записку знайшли пізніше, у ній діти написали свої координати, які привели до лісу за 18 км від Золочева. Мама Насті одразу поїхала туди шукати доньку, але нічого не знайшла.

Батькам зниклих також вдалося знайти таксиста, який відвозив дітей до лісу. У коментарі журналістам ТРК “Україна” він розповів, що відвіз їх до місця (яке співпадало з координатами) та висадив там. Ніхто їх не чекав. Настя у момент поїздки з кимось розмовляла по телефону, а Юрій постійно мовчав.

Лише за декілька днів після зникнення підлітків, у поліції Золочева прийняли заяву від батьків. У цей день до тата й мами Анастасії прийшов приятель Юрія на прізвисько “Пес”. Марті Думащин хлопець розповів, що був наркоторговцем, а запропонували йому цю “роботу” правоохоронці. Він робив усе “правильно” і як йому наказували до того моменту, поки наркотиками не почали масово труїтися підлітки із Золочева.

Тоді “Пес” вирішив залишити цю справу, але зрозумів, що просто так його правоохоронці не відпустять, тому почав збирати на них компромат. Юнак знімав відео на телефон, де видно як поліцейські вчили фасувати та продавати наркотики. Коли таких роликів зібралося чимало, “Пес” зробив копію відео та надіслав Юрі на збереження. А сам відніс відеодокази у поліцію Києва.

Рейди по місту розпочалися взимку. 12 лютого 2020 року у Золочеві заарештували оперуповноваженого з сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та заступника начальника одного із відділів поліції. Їм інкримінували статтю за розповсюдження та збут наркотиків. Це були ті ж самі правоохоронці, яких “Пес” зафіксував на телефон. Однак вже за місяць цих правоохоронців випустили, а самого хлопчину заарештували за розповсюдження наркотиків.

Після цього поліцейські почали активно переслідувати Юрка, адже знали, що у того залишився на них відеокомпромат. За словами мами Насті, переслідували не тільки її хлопця, а й саму дівчину. Жінка згадує, що одного разу, після того, як Настя поверталася зі школи, біля неї зупинився оперуповноважений Золочівської поліції та почав обзивати і погрожувати розправою. А вже за два тижні після цього інциденту закохана пара неповнолітніх пішла з дому та зникла.

Пошуки Насті та Юрка закінчилися 31 березня. Пару знайшли, однак батьки дітей дізналися про це не від правоохоронців, а з телевізійних новин, після чого одразу виїхали на місце події. Журналісти відзначають цікавий факт: прокурор знав про характер травм загиблих ще до того як яму почали розкопувати. Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України у відставці Руслан Сушко пояснює це тим, що ймовірно до вбивства малолітніх дітей були причетні правоохоронці. “У даному випадку вони самі себе викривають”, — додав він.

Мама Насті переконана, що дітей вбили у той день, коли прокурор зробив свою заяву. Вона так думає, оскільки побачила, що у доньки на голові була свіжа кров. Запрошена судмедекспертка, якій показали відео вилучення тіл, підтверджує слова матері, бо на простирадлі, куди поклали загиблу Настю, одразу просочилася кров. “Про вбивство двотижневої давності мова йти не може. Тут не більше трьох діб”, — наголосила жінка. Натомість правоохоронці запевняють, що підлітків вбили у день їх зникнення — 15 березня.

За словами Марти Думащин, експертизу також сфабрикували, оскільки на паперах було вказано, що її донька була незаймана. Насправді такого не могло бути, оскільки донька мала дві інтравагінальні операції. Після викриття резонансного вбивства у матері залишилися питання до правоохоронців. Жінка й досі не знає, хто ж знайшов тіла дітей.

Підозрюваних у вбивстві затримали у той же день, коли і знайшли тіла. Ними виявилися три товариші, що займалися збутом наркотиків школярам через інтернет-сайт. Затримали 20-річного Владислава, 19-річного Ярослава та 17-річного Миколу. Однак родини загиблих не погодилися із результатом слідства. Журналістки програми “Гучна справа” поспілкувалися з родичами обвинувачених і ті запевняють, що їхні діти нікого не вбивали. Незважаючи на це, у кабінеті слідчого хлопці визнали свою провину. Після цього журналістці, яка вела розслідування, зателефонував один із підозрюваних та заявив, що Настю та Юрка не вбивав, а взяти вину на себе його “попросили” на певних вигідних для нього умовах.

Мати Насті розповідає, що після першої експертизи їй почали надходити листи з прокуратури з вимогою поховати її доньку, у яких запевнили, що замість неї це зроблять відповідні органи. Мати Юрка не витримала та поховала сина, а ось Марта не здалася, хоч зараз навіть адвоката для справи не може знайти — усі відмовляють.

За версією Марти, ключовим фігурантом справи міг стати старший оперуповноважений сектору комунальної поліції Золочівського району. У поліції повідомили, що він уже тривалий час у відрядженні й виконує свої обов’язки на території іншої області. Журналісти ТРК “Україна” з’ясували, що зараз він перебуває у Донецькій області в місті Маріуполь. У телефонній розмові з представницею ЗМІ правоохоронець не підтвердив і не заперечив своєї причетності до вбивства двох підлітків.

Мамі Анастасії у поліції розповіли, що під час пошуків пари вони прослуховували розмови місцевих та знайшли телефонну розмову між двома підозрюваними, де ті начебто домовлялися про вбивство. Розмова датована 18 березня, тому виникає питання, чому правоохоронці одразу не затримали хлопців на гарячому або ж не попрямували за ними. Таким чином вони могли вберегти життя Насті та Юрка. Більше того, військовим, які допомагали з пошуками сказали, що тіла знайшли 30 березня (31 березня ввечері тіла тільки закопали). Цьому доказом став офіційний протокол.

032.ua