Вбивство однієї дитини та замах на вбивство другої — жителя Чернігівщини засуджено до довічного позбавлення волі

За участі ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури чоловіка засуджено за вбивство однієї малолітньої дитини та замах на вбивство другої (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Судом йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокуратура у суді довела, що засуджений – місцевий мешканець в жовтні 2015 року у стані алкогольного сп’яніння з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку і намагався вбити 2-річного сина.

Протягом 6 років ювенальні прокурори у судах різних інстанцій доводили вину обвинуваченого.

Зрештою Апеляційний суд Чернігівської області визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури