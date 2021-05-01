Вбивство у кафе на Рахівщині: прокуратура наполягає на ув’язненні закарпатця на 12 років

Вироком Тячівського районного суду 24-річного мешканця с. Великий Бичків засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства на території одного з місцевих кафе (ч. 1 ст. 115 КК України). У засіданні прокурор Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури наполягав на ув’язненні особи на 12 років, тож наразі на вирок суду готується апеляційна скарга.

Подія, про яку йдеться, трапилася на Рахівщині у 2018 році.

Між обвинуваченим, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння, та одним із відвідувачів кафе зав’язалася суперечка. Взявши із барної стійки кухонний ніж, закарпатець наніс потерпілому фатальний удар у грудну клітку. Як наслідок – чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Під час досудового слідства та судового розгляду чоловік утримувався під вартою, вину в інкримінованому йому злочині так і не визнав. Попри це, прокуратура оскаржуватиме м’якість ухваленого особі вироку й наполягатиме на позбавленні волі на 12 років. До того ж, обвинувачений має сплатити понад пів мільйона гривень матеріальної та моральної шкоди потерпілій стороні.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури