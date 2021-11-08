Вбивство заради смартфонів – двох чоловіків засуджено до 10 та 15 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом чоловікам за розбійний напад та вбивство.

Згідно із матеріалами обвинувачення, у грудні 2019 року двоє чоловіків, будучи обізнаними, що у одному із відселених будинків на території Печерського району проживають чоловік і жінка, вирішили напасти на них з метою заволодіння їхніми речами.

Заставши потерпілих у будинку, зловмисники почали вимагати віддати їм цінні речі, однак після відмови жорстоко побили жінку, а чоловіку, який намагався її захистити, один з нападників завдав смертельного удару дерев’яним брусом по голові.

Надалі обвинувачені відібрали в жінки каблучку та два мобільних телефони, які один з розбійників збув в підземному переході неподалік місця вчинення злочину.

Незважаючи на невизнання вини обома обвинуваченими, колегія Печерського районного суду міста Києва погодилася з доводами прокурора та визнала обвинувачених винними.

Одного із чоловіків, дії якого кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України, засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільника, який здійснив ще й умисне вбивство, за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура