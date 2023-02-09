Вбили сокирою та викрали майно потерпілого заради дози наркотиків – мешканця Київщини ув’язнено на 14 років

За підтримання публічного обвинувачення Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у вчиненні крадіжки та умисного вбивства (ч. 3 ст. 185, п.п. 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори в суді довели, що у лютому 2017 року двоє наркозалежних чоловіків з метою власного збагачення скоїли крадіжку з будинку мешканця села Чернин Таращанської територіальної громади. У момент скоєння злочину вони були викриті господарем будинку. Крадії намагалися втекти в ліс, проте чоловік їх наздогнав, між ними виникла бійка, у ході якої один зі зловмисників схопив сокиру та завдав нею потерпілому близько 5-7 ударів по голові. Від отриманих травм чоловік помер.

Після цього зловмисники повернулись до помешкання вбитого та викрали звідти побутову техніку, електроінструменти та інше майно, яке одразу ж здали в ломбард, а на виручені гроші оплатили перебування в номері готелю та придбали наркотики.

Враховуючи доводи прокурора та наявність судимості у обвинуваченого, суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі. Його спільник помер на стадії досудового розслідування.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура