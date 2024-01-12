Вбили за трактор і сховали тіло в лісосмузі: на Чернігівщині поліція затримала причетних до злочину

Оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини встановили двох мешканців м. Мена Корюківського району, які підозрюються у вбивстві підприємця з Менської громади заради заволодіння його трактором. Обох фігурантів затримано.

Потерпілий 44-річний мешканець приміського села у Менській громаді зник безвісти ще напередодні Різдва. Втім, повідомлення про це надійшло до поліції лише 5 січня: мати чоловіка сповістила, що вже два тижні не бачила сина і не може з ним зв’язатися.

Поліцейські негайно відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) у зв’язку з безвісним зникненням людини та розпочали оперативно-розшукові заходи. У результаті цієї роботи співробітники управління карного розшуку у взаємодії з фахівцями відділу кримінального аналізу обласної поліції встановили особи двох мешканців Мени, причетних до вбивства.

Обох зловмисників оперативники та слідчі поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали. Фігуранти, віком 29 та 20 років, зізналися у скоєному.

Поліцейські встановили, що до вчинення особливо тяжкого злочину спільників підштовхнуло бажання будь-що нажитися на продажі трактора, який належить підприємцю. Спочатку вони сподівалися викупити техніку у власника задешево і перепродати, навіть підшукали покупця. Однак потерпілий категорично відмовився від оборудки.

Відтак фігуранти вирішили вбити підприємця. Аби приховати сліди злочину, зловмисники загорнули труп у ковдру і легковиком вивезли його в лісосмугу, трохи далі від села.

В процесі оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили тіло загиблого, а також знаряддя злочину. Результатом ретельної аналітичної роботи стало похвилинне відновлення як усіх пересувань зловмисників, так і маршруту руху викраденого трактора. Виявляється, сільгосптехніку ще у день вбивства її власника вивезли евакуатором на Сумщину. Покупець не надто переймався походженням придбаного майна.

Всі вилучені речові докази направлено на проведення експертизи.

Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозри в умисному вбивстві, скоєному групою осіб з корисливих мотивів (частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України) та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 289 Кримінального кодексу України).

Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області