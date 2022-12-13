Вбили знайомого та закопали тіло у лісопосадці – на Київщині двох чоловіків засуджено до 13 та 15 років позбавлення волі
За публічного обвинувачення Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури двох осіб засуджено за вчинення умисного вбивства за попередньою змовою між собою (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Їм призначено покарання – 15 та 13 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року в с. Небрат під час спільного відпочинку на березі озера, між трьома знайомими виник конфлікт.
У ході сварки обвинувачені, з метою заподіяння смерті потерпілому, завдали йому численні удари у голову та інші частини тіла. Отримані тілесні ушкодження зокрема у вигляді відкритої черепно-мозкової травми виявилися несумісними із життям.
З метою приховування злочину, чоловіки помістили тіло вбитого до сумки та закопали в лісопосадці неподалік місця вбивства.
До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.Tweet