Вбив батька та поранив брата – судитимуть жителя Хмельниччини, який підірвав бойову гранату у квартирі

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя м. Славута за фактами незаконного придбання, носіння та зберігання боєприпасів, закінченого замаху на вбивство двох осіб та умисного вбивства вчинені способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений вчинив сварку з рідним братом та батьком за місцем їх спільного проживання. В ході конфлікту чоловік з метою вбивства рідних узяв бойову гранату та кинув її у бік родичів.



Внаслідок вибуху один з потерпілих – 67-річний батько, помер у лікарні, 37-річний брат обвинуваченого отримав тяжкі тілесні ушкодження. Постраждав і сам зловмисник – його також госпіталізували. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури