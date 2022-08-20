Вбив коханку за погрозу розповісти правду його дружині – чоловік проведе за ґратами 9 років
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 44-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що 3 червня 2022 року в смт Костянтинівка чоловік вбив свою 27-річну коханку.
Під час зустрічі жінка повідомила, що збирається розказати про їхні стосунки його дружині. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік підняв із землі шмат цегли та наніс ним потерпілій не менше п’яти ударів у голову. Жінка померла на місці.
17 серпня 2022 р. суддя Краснокутського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Харківська обласна прокуратураTweet