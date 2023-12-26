Вбив односельчанина ударом ножа за пляшку алкоголя – мешканець Київщини отримав 7 років ув’язнення
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав винним 24-річного мешканця Київщини в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Прокурори в суді довели, що у жовтні 2023 року в селі Озерна між двома чоловіками виник конфлікт через пляшку алкоголю.
Засуджений наніс односельчанину понад 10 ударів кулаками по тілу, а потім дістав кухонний ніж та завдав ним удар в область грудей. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину.
Чоловікові призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.Tweet