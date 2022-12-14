Вбив та розчленував знайомого – киянина засуджено до 13 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному раніше судимому мешканцю міста Києва за фактом вчинення умисного вбивства.

Прокурором у судовому засіданні доведено, що 27 квітня 2021 року обвинувачений, знаходячись у своєму будинку під час конфлікту зі знайомим наніс останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок.

Надалі з метою приховання слідів злочину, чоловік ножем розчленував тіло потерпілого. Відділивши голову від тулуба, обвинувачений сховав її під підлогу будинку, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця.

Наступного дня сумку з обезголовленим тілом чоловіка виявили на пустирі у Голосіївському районі Києва. Загиблим виявився раніше судимий 34-річний мешканець столиці.

Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві та затримати його.

На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, колегія суддів Голосіївського районного суду м. Києва засудила обвинуваченого до 13 років позбавлення волі.

Обраний чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили суд залишив без змін.

Київська міська прокуратура