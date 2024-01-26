Вбив ударом ножа у шию: на Івано-Франківщині оперативно затримали зловмисника

25 січня на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця с. Спас, Калуського району, який виявив біля тамтешнього магазину односельця з ножовим пораненням. Потерпілий помер до приїзду швидкої допомоги.

На місце одразу виїхали слідчі та спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, оперативники управління Карного розшуку обласної поліції, а також слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 21-річний мешканець с. Нижній Струтинь, Рожнятівської ТГ. Слідчі встановили, що фігурант розпивав з 53-річним потерпілим, мешканцем с. Спас, спиртні напої. Між ними виник словесний конфлікт, під час якого фігурант наніс ножове поранення в область шиї потерпілому, від якого він невдовзі помер. 21-річного правопорушника виявили та затримали в процесуальному порядку неподалік від місця події. Також виявлено та вилучено речові докази.

За цим фактом слідчі Слідчого управління обласної поліції невідкладно внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини