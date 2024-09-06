Вбив водія таксі, бо не мав грошей заплатити за проїзд – зловмисника засуджено до 13 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури 30-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, незаконному заволодінні транспортним засобом та умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 194 КК України).

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Встановлено, що в кінці червня 2012 року обвинувачений скористався послугами 27-річного таксиста, аби доїхати з центру Львова в одне з сіл за містом. Під час поїздки між ними виник конфлікт, причиною якого стала відмова пасажира оплачувати повну вартість за послуги проїзду. Коли таксист довіз обвинуваченого до місця призначення, замість віддати обіцяні водієві кошти, обвинувачений дістав пістолет на вистрелив йому у голову.

Згодом, аби приховати сліди злочину, фігурант закопав тіло, спалив авто та особисті речі вбитого.

Тривалий час обвинувачений переховувався від слідства. У січні 2020 року завдяки злагодженим діям правоохоронців його було затримано.

До набрання вироком законної сили чоловік знаходитиметься під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури