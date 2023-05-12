Вбив, загорнув тіло вбитого односельчанина у поліетиленову плівку, закопав на городі, після чого втік в Одесу

Після вчинення вбивства зловмисник, 25-річний односельчанин загиблого, втік в Одесу. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

10 травня на оперативну лінію 102 зателефонувала 47-річна мешканка одного з сіл Львівського району. Жінка повідомила що, обробляючи грядки на своїй присадибній ділянці, вона виявила закопане тіло людини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники Управління карного розшуку, співробітники слідчого управління та криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, на городі було закопане тіло 52-річного мешканця цього ж села, який помер насильницькою смертю від травм голови, а до його вбивства причетний 25-річний син жінки, яка виявила тіло.

20 квітня між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів по голові, спричинивши смертельні травми. Тоді зловмисник загорнув тіло вбитого односельчанина у поліетиленову плівку, закопав на городі, після чого втік.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проведеними заходами поліцейські Львівщини встановили місце перебування втікача – в Одесі та передали орієнтування місцевим правоохоронцям, які й виявили його.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області