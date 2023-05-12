Вбив, загорнув тіло вбитого односельчанина у поліетиленову плівку, закопав на городі, після чого втік в Одесу

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Після вчинення вбивства зловмисник, 25-річний односельчанин загиблого, втік в Одесу. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

10 травня на оперативну лінію 102 зателефонувала 47-річна мешканка одного з сіл Львівського району. Жінка повідомила що, обробляючи грядки на своїй присадибній ділянці, вона виявила закопане тіло людини.

Вбив та закопав тіло на городі - поліцейські Львівщини розкрили резонансний злочин

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники Управління карного розшуку, співробітники слідчого управління та криміналісти поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, на городі було закопане тіло 52-річного мешканця цього ж села, який помер насильницькою смертю від травм голови, а до його вбивства причетний 25-річний син жінки, яка виявила тіло.

Вбив та закопав тіло на городі - поліцейські Львівщини розкрили резонансний злочин

20 квітня між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший завдав старшому кількох ударів по голові, спричинивши смертельні травми. Тоді зловмисник загорнув тіло вбитого односельчанина у поліетиленову плівку, закопав на городі, після чого втік.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проведеними заходами поліцейські Львівщини встановили місце перебування втікача – в Одесі та передали орієнтування місцевим правоохоронцям, які й виявили його.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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