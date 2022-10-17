Вбив знайомого та намагався уникнути покарання: на Закарпатті розкрито вбивство жителя Хустщини

12 жовтня вранці до поліції звернулася 60-річна жителька села Копашнево Хустського району, яка повідомила, що виявила мертвим свого 56-річного брата у ліжку з ножем у грудях.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Слідчі та експерти-криміналісти провели детальний огляд місця події: обстановка в будинку була порушена та наявні сліди боротьби.

Для розкриття даного злочину поліцейські провели ряд необхідних заходів. В результаті спільної роботи оперативників обласного управління поліції, Хустського та Тячівського районів, вчора ввечері вдалося затримати підозрюваного в умисному вбивстві. Ним виявився раніше судимий 57-річний житель Тячівщини.

Наразі з’ясовано, що вбивство сталося 9 жовтня. Тієї ночі потерпілий разом з підозрюваним, розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив кухонного ножа та заподіяв потерпілому дев’ять колото-різаних ран у область грудей. Після цього, щоб уникнути покарання, протягом кількох днів переховувався на території Тячівського району. Однак був затриманий співробітниками поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігуранта наразі поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі готують всі необхідні матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області