Вбив знайомого ударом ножа в серце – 50-річного чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі

Прокурори Бучанської окружної прокуратури у суді довели вину чоловіка у скоєнні умисного вбивства знайомого.

Подія сталася у жовтні минулого року в Ірпені.

Засуджений разом з потерпілим розпивали спиртні напої неподалік будинку. Під час розмови між ними стався конфлікт. З метою помсти за словесні образи на свою адресу зловмисник підійшов до опонента та тричі вдарив його ножем. Удар у грудну клітину в область серця став для чоловіка смертельним.

Враховуючи доводи прокурора, суд призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили мешканець Київщини перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура