Вбивства та жорстоке поводження з цивільними в Бучі – судитимуть 4-х російських окупантів, ще 6 повідомлено про підозру

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців рф, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

В березні 2022 року окупанти розстрілювали цивільних осіб, яких помічали на вулицях м. Буча. Вони шукали патріотично налаштованих українців та вчиняли стосовно них злочини.

Також прокурори Офісу Генпрокурора ідентифікували та повідомили про підозру ще шістьом військовослужбовцям рф. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в березні 2022 року навідник парашутно-десантного взводу, патрулюючи вулицю у м. Буча, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті. Інший військовослужбовець рф разом зі співслужбовцями, перебуваючи на території однієї зі шкіл у м. Буча, звідки окупанти вели вогонь, поранив двох цивільних чоловіків та розстріляв жінку, яка спускалася сходами до підвалу.

Також слідством ідентифіковано військових зс рф, які допитували цивільних осіб, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил безпеки і оборони України. В ході допиту людям погрожували зброєю та катуванням, імітували постріли, завдавали тілесні ушкодження.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Офіс Генерального прокурора