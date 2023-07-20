Вбивство 14-річної дівчини у лісосмузі біля с. Фонтанка – зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі

Одеський апеляційний суд підтримав позицію ювенальних прокурорів Одеської обласної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції стосовно жорстокого вбивці 14-річної дівчини.

Вироком Суворовського районного суду м. Одеси, що наразі набрав законної сили, одесита визнано винним у розбійному нападі та умисному вбивстві з корисливих мотивів та засуджено до 15 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що на початку листопада 2019 року 15-річний юнак разом з потерпілою, в компанії інших дівчат та хлопців, перебували за містом, на території Лиманського району.

Після того, як підліток з дівчиною відійшли від місця спільного відпочинку та залишились самі, знаходячись в стані наркотичного сп’яніння, хлопець почав бити та душити потерпілу, а потім забрав телефон та втік.

Внаслідок спричинених травм дівчина померла на місці.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури