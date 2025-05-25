Вбивство 1977 року розкрили за відбитками пальців на пачці сигарет

У США знайшли підозрюваного у вбивстві, яке сталося 1 лютого 1977 року в Сан-Хосе.

Джерело: AP

Як зазначається, поліція затримала Віллі Юджина Сімса з Огайо за підозрою у вбивстві Жанетт Ралстон.

Тіло виявили на задньому сидінні її Volkswagen Beetle на автостоянці біля бару, де її востаннє бачили живою.

Друзі жінки розповідали, що вона вийшла з бару з незнайомим чоловіком, пообіцявши прийти за 10 хвилин, але так і не повернулася.

Фото: Santa Clara County

Як встановило слідство, жінка зазнала сексуального насильства, а потім її задушили сорочкою. Після скоєного вбивця намагався підпалити машину, але не зміг.

Попри те, що поліція склала фоторобот підозрюваного, тоді розслідування вбивства зайшло в глухий кут. Утім, минулої осені слідчі передали до оновленої бази ФБР відбитки, зняті з пачки цигарок у машині загиблої. Вони збіглися з відбитками Віллі Сімса.

Також його ДНК знайшли на сорочці Жанетт і під її нігтями. // Букви