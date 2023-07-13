Вбивство байкера на столичному Харківському шосе – апеляційний суд залишив в силі вирок обвинуваченому

За підтримання публічного обвинувачення столичною прокуратурою Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе та вчиненні хуліганських дій засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в травні 2017 року під час дорожнього конфлікту обвинувачений здійснив постріли в мотоцикліста, який зупинився на перехресті.

Потерпілий від отриманих поранень помер, а обвинувачений втік з місця скоєння злочину.

Окрім цього, у 2016 році, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, обвинувачений кілька разів стріляв у бік охоронця.

Під час досудового розслідування чоловік продовжував вчиняти злочини.

Зокрема, перебуваючи за рішенням суду у психіатричній лікарні, систематично залишав цей заклад, а також зберігав у своїй палаті наркотичні речовини.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва від 02.12.2021 обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі вирок суду першої інстанції набрав законної сили. Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура