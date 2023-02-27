​​Вбивство батька заради спадщини – на Київщині до 12 та 13 років ув’язнення засуджено замовника та виконавця

За публічного обвинувачення прокурорів Бориспільської окружної прокуратури двох чоловіків визнано винними у вчиненні замовного вбивства (п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Замовнику суд призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, виконавцю – 13.

Прокурори у суді довели, що 19-річний юнак, маючи на меті отримати спадок, замовив вбивство рідного батька. Він повідомив своєму товаришеві детальний план будинку, а також місце перебування всіх членів сім’ї. Частину отриманих грошей спадкоємець планував заплатити приятелеві за скоєне вбивство, а решту – витратити на власні потреби.

У березні 2021 року виконавець злочину увірвався до приватного будинку у селі Гнідин, де проживав чоловік. Він напав на господаря і завдав йому понад 25 ударів ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

До набрання вироком законної сили обидва засуджені перебуватимуть під вартою.

Київська обласна прокуратура