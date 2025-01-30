Вбивство чоловіка в Ніжинському районі – підозрюються дружина та двоє неповнолітніх

За процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом неповнолітнім в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, незаконному заволодінні транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України). Також 18-річна дівчина підозрюється у пособництві в умисному вбивстві (ч. 5 ст. 27 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

17-річний юнак, дізнавшись про конфлікт подруги з її чоловіком, прибув разом з 15-річним товаришем до їх будинку. Побачивши, що чоловік спить, неповнолітні завдали йому численних ударів порожньою скляною пляшкою та штиковою лопатою.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Одразу після цього дружина потерпілого прибрала сліди крові з підлоги, шпалер та меблів у спальній кімнаті, випрала постільну білизну та штори.

З метою приховування слідів злочину, неповнолітні незаконно заволоділи автомобілем чоловіка, на якому вивезли його тіло до лісосмуги поблизу сусіднього села.

Наразі усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УКР Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури