Вбивство колишнього війта Миклашева та розбої: одного нападника засуджено до 9 років ув’язнення, іншого – «довічно»

Прокурори Львівської обласної прокуратури довели вину 34-річного та 31-річного мешканців Львівського району.

Встановлено, що у 2020 році, на Пустомитівщині обвинувачені та спільник, який наразі перебуває в розшуку, вчинили розбійний напад на колишнього голову сільської ради та його дружину.

Розбивши вікна, чоловіки в масках проникли вночі у помешкання. Схопивши потерпілих, вони зв’язали їх та утримували у різних кімнатах. В подальшому під час «допитів» голови сільради про те, де знаходяться гроші та цінні речі, двоє з фігурантів били його руками та ногами по всьому тілу. Внаслідок чого потерпілий отримав численні травми, зокрема переломи ребер, від яких помер на місці.

Заволодівши грошима, ювелірними виробами, електронікою на понад 700 тис. грн, обвинувачені втекли з місця злочину на автомобілі.

Незабаром після вбивства правоохоронці встановили та затримали двох із них.

Окрім цього, впродовж 2017-2020 років обвинувачені реалізували аналогічні схеми розбоїв на території Рівненської, Тернопільської та Львівської областей. До того ж, для безперешкодного проникнення на територію одного із домогосподарств, вони отруїли собаку. В своєму арсеналі чоловіки мали пістолет, бити, газовий балончик та скотч. Під час одного з таких протиправних діянь, вони вкрали мисливську зброю та патрони до неї.

Також, старший серед зловмисників напав на працівницю обмінника валют, за якою попередньо стежив. Проте потерпілій вдалось вчинити опір та закричати, попри те, що він приставив ніж до її шиї. Її крик зірвав план обвинуваченого щодо викрадення грошей, змусивши його втекти.

Відтак, 34-річного чоловіка засуджено за умисне вбивство, розбої, крадіжку та викрадення вогнепальної зброї (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 України). Призначене судом покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії 31-річного спільника кваліфіковано як пособництво у готуванні до вчинення розбою, розбої, крадіжка та викрадення вогнепальної зброї (ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 187, ч. 3, 4 ст .187, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 262 КК України). Його засуджено до 9 років 1 місяця 2 днів позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури