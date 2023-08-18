Вбивство лікаря на Закарпатті: суд відправив Віктора Балогу-молодшого під варту на два місяці

Внести заставу Балога-молодший не матиме права.

Суд обрав запобіжний захід Віктору Балозі-молодшому, який підозрюється в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті в Закарпатській області.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Віталій Глагола додав, що в межах кримінального провадження призначено ряд експертиз, слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялось, що поліція Закарпатської області помістила до ізолятора тимчасового тримання 23-річного Віктора Балогу, підозрюваного в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті.

Після конфлікту на дорозі суперечка переросла в штовханину, в ході якої Віктор Балога, за попередніми даними, отриманими з показів свідків та записів камер спостереження, наніс удари іншому водієві. Після цього той впав на землю та втратив свідомість, а Балога покинув місце події. Травмованого чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення, де той за кілька днів помер. // LB.ua