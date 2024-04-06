Вбивство матері з дитиною розслідує поліція в Подільському районі Одещини

Тіла жінки, 1986 р.н., та 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями без ознак життя були виявлені сьогодні, 6 квітня, близько 9-ї години у будинку, в якому вони проживали.

На місце події прибули керівництво слідчого управління ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією, спеціалісти пересувної поліцейської криміналістичної лабораторії, поліцейські – кінологи, працівники Любашівської окружної прокуратури та інші оперативні служби.

Правоохоронці працюють на місці злочину, збирають докази, встановлюють всі обставини.

Особу підозрюваного наразі встановлено, з ним працюють слідчі.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Подільське районне управління поліції Одещини