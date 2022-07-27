Вбивство Ноздровської: ноутбук правозахисниці був почищений від компромату на інших осіб – донька загиблої

Ноутбук загиблої правозахисниці Ірини Ноздровської був почищений від компромату на інших осіб.

Про це під час судового засідання Шевченківського райсуду у справі про вбивство Ноздровської розповіла її донька Анастасія, передає УНН.

Анастасія Ноздровська розповіла, що перевірила вміст ноутбуку матері, однак він був повністю почищений від компромату, який на ньому був. На ноутбуці залишились тільки позови на Дмитра Россошанського – сина обвинуваченого у вбивстві Ноздровської Юрія Росошанського.

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської – Юрія Россошанського, чий син Дмитро раніше був засуджений за те, що збив на смерть молодшу сестру Ірини. Незадовго до вбивства Ноздровської Дмитра Россошанського мали амністувати, однак цього не сталося: суд взагалі скасував вирок і залишив його в СІЗО. Нібито це і стало мотивом для вбивства.

Однак Россошанський-старший пізніше став переконувати, що його вмовили взяти провину на себе в обмін на звільнення сина.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.