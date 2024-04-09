Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві – військовослужбовцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ТУ ДБР, розташованим у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора