Вбивство поліцейського Дарвіна Потуданського: Обвинуваченого затримали знову — продавав «білі квитки» призовникам

Затриманий у Дніпрі Кармазін, який допомагав призовникам з виїздом за кордон, виявився фігурантом справи про вбивство поліцейського. Продавець «білих квитків» для призовників Сергій Кармазін вже має кримінальну справу за статтею розбій і може входити у злочинне угрупування, яке допомагає чоловікам за гроші перетинати державний кордон України, зазначає «Судово-юридична газета»..

Нагадаємо, Кармазін Сергій Сергійович 1973 року народження був затриманий співробітниками Нацполіції та підтримки міграційної поліції на вул. Січеславській набережній 11 листопада під час отримання першої частини хабара — 8 тис. у.о. Хабарника взяли на гарячому. При затриманні Кармазін був одягнений у військову форму і мав при собі велику кількість військових документів: пропуски до військкоматів, Міністерство оборони, посвідчення волонтера, документи на зброю, нашивки підрозділів ЗСУ і СБУ. Судячи з усього, затриманий є майором і має пенсійне посвідчення з інвалідності в армії.

За версією слідства, Кармазін обіцяв чоловіку призовного віку «вирішити питання» із військкоматом і оформити документи, необхідні для виїзду за кордон. Загальна вартість «послуги» сягнула 20 тис. у.о. Такі ж послуги і за таким же прайсом призовникам надавав харків’янин, якій тимчасово мешкав в Закарпатті. Нагадаємо, його затримали співробітники Державного бюро розслідувань і Нацполіції в травні 2022 року. Зловмисники могли входити в одну організовану мережу.

Щодо Сергія Кармазіна було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 332 КК Украины. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Як стало відомо, проблеми з законом затриманий має не вперше. Він є фігурантом іншої кримінальної справи (№12020040640001415 від 19.06.2020) за статтею про розбій, яку розглядає Бабушкінський районний суд Дніпра.

Зокрема, йдеться про розбійний напад 18 червня 2020 року, під час якого Кармазін разом зі співучасниками незаконно заволоділи 4 млн грн. Під час затримання один зі співучасників Кармазіна кілька разів вистрелив у поліцейського Дарвіна Потуданського. Від отриманих поранень 30-річний поліцейський загинув.

В організації того розбійного нападу слідство обвинувачує Кармазіна. 20 жовтня 2020 року він був арештований без права внесення застави. Втім 3 червня 2021 року Дніпровський апеляційний суд дозволив обвинуваченому вийти з-під варти за мізерну 181 тис. грн задатку. Рішення ухвалили судді Олексій Іванченко, Василь Коваленко і Алла Пістун. Кармазін без великих проблем заплатив задаток за рахунок викрадених 4 млн грн і вийшов на свободу чинити інші злочини, цього разу прикриваючись військовою формою.