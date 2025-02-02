Вбивство працівника ТЦК у Полтаві: командувач Сухопутних військ звернувся до українців

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Драпатий назвав «червону лінію», яку не можна перетинати українцям в тилу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Про це він написав у соцмережах.

Драпатий наголосив, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК.

Крім того, командувач додав, що «зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність».

«Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім», – підсумував військовий.

Нагадаємо, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов’язаних.

У Полтавській області було введено спеціальну операцію «Сирена».

Пізніше поліція затримала вбивцю. // Главком

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