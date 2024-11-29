Вбивство при затриманні: на Миколаївщині засуджено трьох поліціянтів

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив вирок стосовно трьох працівників поліції у справі про вбивство 31-річного Олександра Цукермана.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 листопада.

Подія трипилась у серпні 2016-го в селищі міського типу Криве Озеро. Місцевий житель ввечері пішов із друзями до бару і напився. Близько 2 години ночі він подзвонив дружині і попросив викликати йому таксі. Опинившись удома, пʼяний чоловік почав лаяти дружину і сина і стягувати їх із ліжка. Під час сварки вони вибігли на вулицю і там неподалік стояв той самий таксист. Чоловік побив водія і машину та забрав жилетку з двома мобільними телефонами і грошима. Таксист подзвонив у поліцію і заявив про пограбування. Дружина, у свою чергу, викликала поліцію через домашнє насильство. Незабаром на місці вже були шестеро поліцейських.

Пʼяний господар вийшов із совковою лопатою. Нецензурно лаючись і погрожуючи побити лопатою, він вигнав усіх із двору.

Тікаючи, один із поліцейських із відстані 10 метрів, застосував до Цукермана револьвер. Спочатку зробив два постріли вбік. Коли пʼяний не відреагував, то вистрелив не менше двох разів у груди — з близької відстані у чоловіка, вдягнутого в самі лише труси.

У цей час поруч стояли інші троє поліцейських, які просто спостерігали за діями свого колеги.

Поранений чоловік почав втрачати рівновагу. Але замість надати медичну допомогу поліціянти застосували до потерпілого прийоми рукопашного бою і наділи кайданки. Лежачого ще кілька разів ударили гумовим кийком, а поліціянт, який стріляв, ще наступив йому ногою на шию. За пару хвилин Цукерман помер.

Інший поліціянт — слідчий — у момент стрілянини відбирав пояснення у потерпілого таксиста. Ще один оперуповноважений, начебто, опитував дружину, яка заявила про сімейне насильство. У справі вони проходили як свідки.

У суді жоден із поліцейських вину не визнав. Той, який стріляв, пояснив, що вибігав останнім і біля його голови пролетіла лопата. Після цього він вирішив затримати чоловіка і, підбігши, вдарив його тричі гумовим кийком, після чого вони з напарниками наділи на нього кайданки. Правоохоронець вважає, що він діяв у межах, передбачених законом.

Адвокати просили обвинуваченого виправдати, оскільки він діяв у межах необхідної оборони та заходів, необхідних для затримання імовірного злочинця.

Мати загиблого чоловіка говорили, що сина спочатку скрутили, наділи йому наручники, побили, а потім застрелили.

Вдова також свідчила, що поліцейським вдалося спершу затримати чоловіка. Як надівали кайданки вона не бачила, а вже бачила тільки, як чоловіка закутого тягнули поліцейські. Чоловік продовжував чинити опір і хтось кричав, що таких треба вбивати. Потім чоловіка кинули на землю і стали бити руками, ногами, дубинками. Один із поліцейських узяв із машини маленький пістолет. Пролунало 3-4 хлопка і чоловік впав і його знову били й поліцейський поставив ногу йому на шию.

Початково судили чотирьох поліцейських. Але у 2022-му один із них призваний на військову службу і матеріали стосовно нього виділили і їх розгляд призупинили.

У підсумку суд визнав вину інших трьох обвинувачених у перевищенні повноважень доведеною. Поліцянт, який стріляв, звинувачувався в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Суд перекваліфікував його дії на умисне вбивство при перевищенні заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 118 ККУ). Від покарання за цей злочин обвинуваченого звільнили за строками давності. За перевищення службових повноважень поліцейському присудили 7 років позбавлення волі, з яких більше 4-х він уже відбув за рахунок попереднього увʼязнення.

Двоє поліцейськиз, які спостерігали за пострілами і потім ще били пораненого ногами, руками та гумовими кийками, отримали по 5 років тюремного покарання. Призначені їм строки покарання невідбуті. Наразі обвинувачені під вартою не утримуються і можуть оскаржити вирок.

Вдові вбитого стягується 200 тисяч гривень моральної шкоди.