Вбивство у Києві депутата держдуми Вороненкова: суд залишив без змін вирок одному з обвинувачених

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для пособника в умисному вбивстві ексдепутата держдуми рф Дениса Вороненкова, якого засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Прокурором у суді доведено, що 23 березня 2017 року, у день вбивства Дениса Вороненкова, обвинувачений підвозив виконавця до місця вчинення злочину. Після цього він знищив автомобіль як речовий доказ.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у пособництві в умисному вбивстві, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд апеляційної скарги, внесеної столичною прокуратурою на вирок іншому обвинуваченому, триває, зазначили в прокуратурі.

Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем Вороненкова та згодом помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних — чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

У грудні 2021 року суд виніс вироки щодо обвинувачуваних у вбивстві Вороненкова. Обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству і засудили до 12 років ув’язнення.