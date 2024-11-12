Вбивство військового у Києві: обвинувачений у вбивстві отримав 13 років, обвинувачені у хуліганстві – по 3 роки ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок у справі щодо умисного вбивства 34-річного військовослужбовця після конфлікту на дорозі, що стався 21 жовтня 2022 році у Києві на проспекті Академіка Глушкова.

Нагадаємо, між військовим, який керував автомобілем «Хюндай», та 26-річним водієм «Лексуса» виникла суперечка щодо першочерговості проїзду. Під час конфлікту пасажири «Лексуса» побили потерпілого, а водій машини вистрілив у військового, після чого чоловіки поїхали з місця інциденту. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, прокуратура просила суд визнати водія «Лексуса» винним в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 КК України) прокуратура просила 7 років в’язниці.

За результатами судового розгляду водія «Лексуса» суд визнав винним у вчиненні вбивства та засудив до 13 років позбавлення волі, обвинуваченим у хуліганстві призначив по 3 роки позбавлення волі.

Прокуратурою вказаний вирок суду буде оскаржено в апеляційному порядку.

До набрання вироком законної сили обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури