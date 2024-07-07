Вбивство жінки та її 15-річної доньки у Слов’янську: зловмиснику оголосили про підозру

Чоловік позбавив життя свою знайому та її 15-річну доньку, увірвавшись посеред ночі до їхнього будинку. Підозрюваного розшукали та затримали оперативники та патрульні поліцейські. Наразі його поміщено під варту в очікуванні суду.

Уночі 2 липня до поліції Слов’янська надійшло повідомлення про подвійне вбивство в приватному секторі міста. Тіла 51-річної жінки та її неповнолітньої доньки з численними ножовими пораненнями виявили на другому поверсі їхнього будинку. Одне з вікон було розбито та мало сліди проникнення.

Правоохоронці опитали можливих свідків події та дізналися ім’я чоловіка, який міг бути причетним до злочину. Надалі встановили його повні анкетні дані та затримали. Нападником виявися 37-річний місцевий житель.

Відділом поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП за процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Краматорське районне управління поліції Донецької області