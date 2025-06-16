Вбивство, жорстоке побиття та посягання на життя правоохоронця – на Львівщині затримали зловмисника

Поліцейські Львівщини оперативно затримали 34-річного мешканця міста Борислав, який жорстоко побив одного чоловіка, смертельно поранив іншого, а під час затримання наніс ножове поранення співробітнику спецпідрозділу КОРД.

Інцидент стався 15 червня близько 21:30 на вулиці Дрогобицькій у Бориславі. Як встановили правоохоронці, між двома місцевими мешканцями віком 33 та 38 років та невідомим чоловіком виник конфлікт. У ході сутички зловмисник жорстоко побив молодшого з опонентів, завдавши йому відкритої черепно-мозкової травми, а іншого – вдарив ножем у груди. Від отриманих травм 38-річний чоловік помер на місці, інший потерпілий наразі перебуває в реанімації.

До розкриття злочину були залучені співробітники кримінальної поліції, слідчі, оперативники територіального підрозділу поліції, фахівці Управління кримінального аналізу та бійці спецпідрозділу КОРД. У результаті проведених заходів поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 34-річний житель Борислава.

Під час затримання зловмисник чинив збройний опір і наніс ножове поранення бійцю спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Санкції вказаних статей передбачають покарання – до довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області