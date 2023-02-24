Вбивцею жителя Мукачівщини, тіло якого знайшли у каналізаційній ямі з примотаною гирею, виявився його син

15 лютого цього року на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що місцеві виявили у каналізаційному люці тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті: руки та ноги померлого були зв’язані, на голову натягнутий пакет, а до тіла примотана 16-кілограмова гиря.

Поліцейські встановили, що вбитим є місцевий житель, який вважався безвісти зниклим.

Відомості про вбивство слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, співробітники кримінальної поліції вже займалися пошуком причетного до злочину.

В результаті, вже за кілька днів, у сусідній Львівській області оперативники Мукачівського районного управління затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний син потерпілого.

Слідством встановлено, що вбивство було скоєно ще наприкінці листопада минулого року. Зловмисник наніс потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких чоловік помер. Після цього фігурант зв’язав мертвого батька, примотав до його рук гирю та сховав у каналізаційній ямі. Після скоєного фігурант покинув межі регіону.

Слідчі вже повідомили 30-річному затриманому про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі під вартою. За жорстоке вбивство батька йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області