Вбивця поліцейської у Чернівцях тримав у орендованій квартирі арсенал зброї та боєприпасів (фото)

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури, у межах розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом умисного вбивства лейтенанта Управління патрульної поліції у Чернівецькій області (ст. 348 КК України) проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем тимчасового проживання, підозрюваного.

Нагадаємо, на початку жовтня у Чернівцях з вогнепальної зброї було вбито патрульну поліцейську та поранено її напарника. Під час затримання нападник застосував відносно правоохоронців вогнепальну збою, у зв’язку з чим був знешкоджений.

За результатами проведених санкціонованих обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 3 автомати; пістолет та понад 1700 патронів різного калібру; 5 магазинів до автомата; 13 ручних гранат; реактивну протитанкову гранату; засоби стеження; холодну зброю та інші боєприпаси.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України). Вилучену зброю та боєприпаси відправлено на експертизу.

Слідство триває. Правоохоронці збирають всю необхідну інформацію для забезпечення фактичного підтвердження всіх обставин злочину, зокрема і ймовірну причетність громадянина до вчинення розпусних дій сексуального характеру щодо дітей.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура