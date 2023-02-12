Вчиняв розпусні дії щодо дитини та жінок: на Київщині затримали зловмисника

Незнайомий чоловік посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчині непристойності.

Дитина саме поверталась додому зі школи. Малолітня злякалась і побігла до своєї оселі, де все розповіла батькам.

Наряд групи реагування патрульної поліції Бучанського управління терміново виїхав на місце і оперативно затримав зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 156 ККУ].

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили ще двох потерпілих жінок, до яких цього дня затриманий вчиняв розпусні дії.

Слідчі також оголосили фігурантові про підозру за вчинення хуліганський дій [ч. 1 ст. 296 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області