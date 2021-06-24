Вдарив ножем у груди та залишив помирати – 9 років за ґратами отримав батько за вбивство сина

За підтримання публічного обвинувачення Оболонською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 61-річному чоловіку, який у травні 2020 року вбив свого сина.

Інцидент стався вечері під час словесної перепалки між чоловіком та його 41-річним сином у квартирі на Оболонському проспекті.

У ході конфлікту чоловік завдав потерпілому смертельний удар ножем в грудну клітину.

Ненадавши допомоги сину, зловмисник залишив місце вчинення злочину та пішов до знайомого розпивати спиртні напої, де і був затриманий правоохоронцями.

Вироком Дніпровського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської міської прокуратури