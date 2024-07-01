Вдарили сокирою по голові та скинули непритомного чоловіка в озеро – засуджено трьох мешканців Київщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бориспільської окружної прокуратури суд визнав трьох мешканців Київщини винними у скоєнні умисного вбивства (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Подія сталась у березні 2023 року в одному із сіл Бориспільського району.

Під час розпиття спиртних напоїв між одним із засуджених та потерпілим сталася сварка, в ході якої останнього декілька разів вдарили сокирою по голові, від чого він втратив свідомість.

Після цього троє чоловіків зв’язали руки та ноги потерпілого дротом, поклали його до візка і відвезли до озера, де скинули у воду.

Експерти встановили, що смерть потерпілого настала від утоплення.

Заслухавши доводи прокурора, суд призначив двом з них покарання у виді 10 років позбавлення волі, третьому – 11.

Нині чоловіки перебувають під вартою у слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура