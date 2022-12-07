Вдарив чоловіка у безпорадному стані та відібрав речі: у столиці затримали грабіжника

Після розпиття алкогольних напоїв із новим знайомим, заявник підсковзнувся та впав, зламавши ногу. Однак «товариш» замість допомоги вдарив його ногою в обличчя та відібрав цінні речі. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них із тілесними ушкодженнями звернувся мешканець Подільського району, якого напередодні пограбували на вулиці Василя Порика. За викликом до медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Правоохоронці поспілкувались із потерпілим та дізнались, що того вечора в магазині він познайомився з чоловіком. Нові приятелі вирішили випити «за знайомство», проте невдовзі спілкування перейшло у сварку. Не дійшовши компромісу, киянин направився додому, однак дорогою підсковзнувся та впав, зламавши ногу.

Фігурант, знаходячись неподалік, скористався безпорадним станом свого знайомого та вдарив його ногою в обличчя, відібравши особисті речі – портмоне з документами, мобільним телефоном та близько 2000 гривень.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного – ним виявився 28-річний житель Житомира, який приїхав до Києва у пошуках роботи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у нього речові докази.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва