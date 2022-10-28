Вдарив ножем понад 100 разів – кременчанина засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Кременецької окружної та Тернопільської обласної прокуратури, суд призначив довічне позбавлення волі місцевому жителю за умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурори довели у суді, що раніше судимий за вбивство житель районного центру, який понад 16 років відбував покарання у місцях позбавлення волі, знову убив людину.

Під час спільного застілля у свого знайомого у м. Кременці обвинувачений убив господаря. Згідно висновків експертів, він наніс потерпілому щонайменше 105 ударів кухонним ножем. Після вчинення злочину обвинувачений спробував утекти, проте його затримали правоохоронці.

Кременецький районний суд підтримав позицію прокуратури й призначив винній особі найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури