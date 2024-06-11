Вдарив ножем у груди: поліцейські Жашкова затримали нападника

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33-річного потерпілого з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Зловмиснику повідомили про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Подія сталася 9 червня в місті Жашків Уманського району. Поліцейські з’ясували, що під час спілкування між двома знайомими виникла сварка. Під час суперечки 59-річний зловмисник ножем вдарив у груди 33-річного потерпілого. Чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні.

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жашківським відділом Уманської окружної прокуратури йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Черкаської області

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