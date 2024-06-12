Вдарив ножем у живіт знайомого: роменські поліцейські повідомили нападнику про підозру

Під час конфлікту 60-річний місцевий житель, за допомогою ножа, спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому.

Днями до Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що у дворі будинку було виявлено чоловіка з ножовим пораненням. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час перевірки співробітники поліції встановили, що на вулиці між 56-річним потерпілим та його 60-річним знайомим сталася суперечка, яка в подальшому переросла у бійку. Під час якої, старший за віком чоловік, не втримавши агресії, за допомогою ножа, завдав удару опоненту в область черевної порожнини. Як наслідок, потерпілого було ушпиталено до лікарні.

Слідчі Роменського районного відділу поліції за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури вже повідомили кривднику про підозру за ознаками ч. 1 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області