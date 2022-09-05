Вдарив свого товариша ножем та намагався приховати причетність до скоєного

Під час розпиття алкогольних напоїв між знайомими виникла суперечка, у ході якої один із чоловіків наніс опоненту кілька ножових поранень. Тепер за такі дії йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка про те, що на вулиці Петра Запорожця на нього напали невідомі та поранили ножем його товариша. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та бригада лікарів швидкої допомоги.

Прибувши на місце події, патрульні поспілкувались із заявником та з’ясували, що біля будинку до нього із знайомим нібито підійшло троє чоловіків та спровокували сварку. Однак помітивши, що киянин плутається у показах, правоохоронці опитали його товариша, якому надавали необхідну допомогу.

З’ясувалось, що тілесні ушкодження йому наніс саме заявник, який намагався приховати причетність до скоєного та зателефонував до поліції як очевидець.

Правопорушника працівники поліції одразу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник – мешканець столиці, 1972 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та направлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва