Вдерлися до оселі, катували та відібрали кошти: поліцейські повідомили про підозри у злочинах чотирьом жителям Житомирщини

Правоохоронці проводять розслідування подій, що сталися вночі 16 березня у селі Троянові Новогуйвинської громади. Тоді до помешкання, де спали двоє місцевих жителів, увірвалися незнайомці та вчинили на них напад. Правоохоронці відділу поліції №1 Житомирського райуправління №1 оперативно встановили всіх причетних до події. Триває досудове розслідування.

Заявники, місцеві жителі віком 21 та 23 років, розповіли, що в їх оселю заскочили четверо незнайомців. Двоє з кулаками накинулися на них, інші – фільмували все на камеру мобільного телефону, підбурювали товаришів та висловлювали погрози. Згодом двоє з нападників почали вимагати у потерпілих гроші, як компенсацію їх проїзду на таксі. Один з потерпілих змушений був переказати на рахунок нападника дві тисячі гривень. Після цього незнайомці залишили помешкання.

Поліцейські встановили, що до події причетні четверо молодиків віком від 18 до 22 років, уродженці Коростенщини, Звягельщини та Житомирського району. Вони останнім часом проживали в обласному центрі. За наявною інформацією, мотивом таких дій фігурантів стала помста через сварку та образи в соцмережі.

Згідно з висновками експертів, тілесні ушкодження, отримані молодиками, належать до категорії легких.

Після проведених необхідних процесуальних дій слідчі відділу поліції №1 інкримінували всім причетним катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України) та незаконне проникнення до житла (ч.1 ст. 162 КК України). 18-річний уродженець Звягельщини та 20-річний житомирянин підозрюються також в розбійному нападі, вчиненому в період воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Згідно з чинним законодавством такі діяння тягнуть за собою покарання від 5 до 10 років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції №1