Вдерся до помешкання, побив та задушив: на Волині оперативно затримали зловмисника

Слідство проводить розслідування за фактом зухвалого вбивства пенсіонера у власному помешканні.

5 липня маневицькі працівники сектору кримінальної поліції виявили труп 63-річного жителя с. Кам’януха із явними зовнішніми ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці відразу почали з’ясовувати усі обставини події, встановлювати можливих свідків, а також особу зловмисника. Під час оперативно-розшукових заходів вдалось встановити, що до вбивства причетний раніше судимий 35-річний мешканець іншої області.

Оперативники з’ясували, що 3 липня зловмисник зламав двері помешкання пенсіонера та проник до його будинку. На фоні неприязних відносин він почав наносити потерпілому удари кулаками в обличчя, від чого той втратив свідомість. Після цього він поклав свого опонента на ліжко та накрив його подушкою, від чого той задихнувся та помер.

Місцезнаходження зловмисника правоохоронці швидко встановили та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуватиме в ІТТ до рішення суду.

Наразі слідчі внесли відомості кримінального характеру до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області