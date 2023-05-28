Вдома у одесита, який погрожував перехожим, знайшли наркоплантацію та зброю (фото)

Учора ввечері інспектори отримали виклик, що на вулиці Базарній чоловік погрожує містянам зброєю.

За вказаною адресою патрульні виявили громадянина, який з вікна своєї оселі направляв зброю на перехожих. На місце події також викликали слідчих та спецпідрозділ. Чоловік зачинився в квартирі та не хотів відмикати двері.

Згодом, після розмови з охоронцями порядку, громадянин таки відчинив двері помешкання.

У кімнатах інспектори виявили плантації рослин, ймовірно, наркотичного походження, а також вже розфасований канабіс. І хоча в руках у чоловіка була іграшкова зброя, проте в оселі поліцейські виявили справжню зброю та набої до неї.

Чоловіка охоронці порядку затримали.

Далі справою займаються слідчі, що встановлять всі обставини події та дадуть правову кваліфікацію діям громадянина.

Патрульна поліція Одеської області