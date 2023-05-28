Вдома у одесита, який погрожував перехожим, знайшли наркоплантацію та зброю (фото)

Учора ввечері інспектори отримали виклик, що на вулиці Базарній чоловік погрожує містянам зброєю.

За вказаною адресою патрульні виявили громадянина, який з вікна своєї оселі направляв зброю на перехожих. На місце події також викликали слідчих та спецпідрозділ. Чоловік зачинився в квартирі та не хотів відмикати двері.

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Згодом, після розмови з охоронцями порядку, громадянин таки відчинив двері помешкання.

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У кімнатах інспектори виявили плантації рослин, ймовірно, наркотичного походження, а також вже розфасований канабіс. І хоча в руках у чоловіка була іграшкова зброя, проте в оселі поліцейські виявили справжню зброю та набої до неї.

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Чоловіка охоронці порядку затримали.

Далі справою займаються слідчі, що встановлять всі обставини події та дадуть правову кваліфікацію діям громадянина.

Патрульна поліція Одеської області

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