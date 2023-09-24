Вдруге протягом року жителя Ізмаїла викрили у шахрайстві з продажем пального

34-річний правопорушник наприкінці минулого року ошукав співмістянина, запевнивши його у наявності дешевого бензину і вмовивши перерахувати на картку передоплату за нього, і за рішенням суду сплатив штраф розміром майже 52 тисячі гривень. Втім, належних висновків чоловік для себе не зробив і в період з лютого по травень цього року в аналогічний спосіб ошукав ще чотирьох громадян. За скоєне йому загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Своїх жертв зловмисник знаходив на одній із популярних інтернет-платформ серед оголошень перевізників пасажирів. Телефонуючи їм, чоловік представлявся працівником відомої мережі автозаправних станцій, яким насправді не являвся, і повідомляв про дію вигідних знижок на АЗС на пальне за умови передоплати. Довірливі громадяни замовляли потрібний їм бензин і перераховували гроші на картку співрозмовника, які він знімав в одному з банкоматів міста. А коли громадяни приїжджали на заправку по пальне, то дізнавалися, що ніякої знижки там немає.

Так, у період з лютого по травень правопорушник ошукав чотирьох довірливих чоловіків віком від 32 до 67 років і отримав на власну банківську картку майже 23000 гривень.

«Залишившись без грошей і пального, потерпілі звернулись до правоохоронців, які провели низку слідчо-оперативних заходів та довели причетність ізмаїльця до шахрайства. На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто в шахрайстві, вчиненому повторно, що кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років», – повідомив начальник слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції Анатолій Маршавка.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та не сплачувати гроші за товар чи послуги наперед.

Головне управління Національної поліції в Одеській області