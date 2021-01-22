Вечером, 21 января, бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли дом вооруженного жителя Доманевки, который нанес тяжкие увечья отцу: ампутировал нос, губы и частично половые органы
Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких правоохранителей
Вечером, 21 января, бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли дом вооруженного жителя Доманевки, который нанес тяжкие увечья отцу: ампутировал нос, губы и частично половые органы. Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких правоохранителей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, отмечает издание НикВести.
В сообщении сказано, что задержанный покалечил отца-пенсионера накануне вечером, 20 января. Раненый мужчина смог дойти до места проживания своей сестры и попросить помощи, женщина вызвала и скорую, и полицию. 55-летний пострадавший был госпитализирован, а в дом его сына 21 января правоохранители прибыли для проведения следственных действий.
— Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 348 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего», что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, — сказано в сообщении.
На место происшествия присутствовали начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет и его заместители.