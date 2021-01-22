Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких правоохранителей

Вечером, 21 января, бойцы спецподразделения КОРД штурмом взяли дом вооруженного жителя Доманевки, который нанес тяжкие увечья отцу: ампутировал нос, губы и частично половые органы. Во время задержания подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких правоохранителей. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области, отмечает издание НикВести.

В сообщении сказано, что задержанный покалечил отца-пенсионера накануне вечером, 20 января. Раненый мужчина смог дойти до места проживания своей сестры и попросить помощи, женщина вызвала и скорую, и полицию. 55-летний пострадавший был госпитализирован, а в дом его сына 21 января правоохранители прибыли для проведения следственных действий.

— Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 348 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего», что наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы, — сказано в сообщении.

На место происшествия присутствовали начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет и его заместители.