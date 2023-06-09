Вербував і готував майбутніх терористів для диверсій на Одещині – російського пропагандиста засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури уродженця Дніпра визнано винним у сприянні вчиненню терористичного акту (ч. 2 ст. 258-4 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що на початку 2014 року чоловік, будучи прихильником руху «антимайдан» та не погоджуючись з ідеями Революції Гідності, виїхав на постійне проживання до росії. Там розробив подальший план щодо дестабілізації ситуації в Україні і створення так званої «Новоросії».

У квітні-червні 2014 року він завербував двох мешканців Одеси для скоєння терактів на території міста. Зокрема, підрив будівель військових комісаріатів, банкоматів та відділень «ПриватБанку», майна компанії «Рошен», ПрАТ ВО «Одеський консервний завод», ДП «Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр» та Одеської філії Національної телекомпанії України.

За завданням куратора виконавці здійснювали фото- відеофіксацію адмінбудівель та військових комісаріатів, підшукували вибухові речовини та пристрої для вчинення вибухів і підпалів.

Для підготовки до диверсійних і терористичних акцій в Одесі, виконавці одержали грошову винагороду та ноутбуки і флешки з програмним забезпеченням для створення криптографічно шифрованих з’єднань.

Завдяки оперативним заходам правоохоронці попередили злочинну діяльність групи.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора